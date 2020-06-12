Diyarbakır'da, tıbbi malzeme firmasından ücretsiz 20 bin maske
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Diyarbakır'da, tıbbi malzeme firmasından ücretsiz 20 bin maske

Diyarbakır'da, tıbbi malzeme firmasından ücretsiz 20 bin maskeDİYARBAKIR'da, artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek amacıyla tıbbi malzeme üretilen firma tarafından tarihi Ulu Camii'nin önünde stant kurulup, 20 bin maske dağıtıldı.

12.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:07

Diyarbakır'da, tıbbi malzeme firmasından ücretsiz 20 bin maske

DİYARBAKIR'da, artan koronavirüs vakalarına dikkat çekmek amacıyla tıbbi malzeme üretilen firma tarafından tarihi Ulu Camii'nin önünde stant kurulup, 20 bin maske dağıtıldı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde tıbbi malzeme üretimi yapılan firma, son günlerde artan koronavirüs vakalarıyla gündemde olan kentte farkındalık oluşturmak amacıyla 20 bin maske dağıttı. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii önünde açtıkları stantta dağıtımı gerçekleştiren firma yetkilisi Abdulselam Seyitoğulları, son günlerde kentte artan vaka sayısına dikkat çekmek istediklerini belirtip, "Farkındalık yaratmak ve halkın bilinçlenmesi amacıyla maskenin kullanım şekli ve kullanma ömrü hakkında halkımızı bilgilendirmek, sosyal mesafe kurallarını halkımıza aşılamak ve maske kullanımına dikkat çekmek için buradayız" dedi.

Maske takma zorunluğunun olduğu kentte, halk da ücretsiz maske dağıtımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'da, tıbbi malzeme firmasından ücretsiz 20 bin maske

Kaynak: DHA

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