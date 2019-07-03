Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe

Lice kırsalında 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 63 kilogram esrar ve 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, örgütün uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağını somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Lice ilçesi güney ve güneydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda, 30 Haziran 2019 günü Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Jandarma İç Güvenlik Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucularıyla 'Bayrak- 128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut-02 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon 02 Temmuz 2019 tarihinde başarıyla tamamlandı.

5 milyon 430 bin 704 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Dev operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılmış, kaya bloklarının altında yer alan toplam 15 adet değişik ebatlardaki doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu mağara içerisinde çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde; arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 63 kg esrar maddesi, 72 ayrı noktada toplam 5 milyon 430 bin 704 kök kenevir bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 25 bin metre uzunluğundaki su hortumu borusu ve 1 adet su motoru ele geçirilmiş, esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edilmiştir. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir bitkisi, 26 Haziran 2019 günü ele geçirilen rekor sayıdaki kenevir miktarını geçerek son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur"

52 şahıs ve 96 araç kontrol edildi

Açıklamanın devamında ise, "Operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde; 452 şahıs ve 96 araç kontrol edilmiş, 4 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Operasyonda toplam 65 timin görev yaptığı, 2 skorsky, 2 atak helikopteri ile İHA'ların da destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: İHA