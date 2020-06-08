Diyarbakır'da teröristlerin lav silahı ve uyuşturucuları ele geçti-1 Diyarbakır'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 110 kilo esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon,...

Diyarbakır'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 110 kilo esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon, 39 fanila ve terörist kıyafeti ele geçirildi.

Kaynak: DHA