Diyarbakır'da teröristlerin lav silahı ve uyuşturucuları ele geçti-1 Diyarbakır'da teröristlerin lav silahı ve uyuşturucuları ele geçti-1Diyarbakır'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 110 kilo esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü,...

Diyarbakır'da teröristlerin lav silahı ve uyuşturucuları ele geçti-1 Diyarbakır'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 110 kilo esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon, 39 fanila ve terörist kıyafeti ele geçirildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR DİYARBAKIR, (DHA)- Kaynak: DHA