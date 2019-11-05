Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 21 mağara ve sığınak imha edildi

05.11.2019 12:28

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen 21 mağara ve sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak ve barınakların tespit edilmesi, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 2 Kasım'da başlatılan, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-03 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 7 kış sığınağı ve 14 doğal mağara kullanılamaz hale getirildi. Sığınakta bulunan amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği, emniyetli şekilde imha edildi.

Sığınak ile ağaçlık ve kayalık alanda ele geçirilen el bombası, 2 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan basma düzeneği, 19 tüp, bir metre elektrik kablosu ile çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzemelerden delil niteliğinde olanlara el konuldu. Diğer malzemeler ile el bombası yerinde imha edildi.

Kaynak: AA