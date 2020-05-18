Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
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Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
18.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:54

 

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi. Sığınakta ayrıca el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice'ye bağlı Akçabudak ve Konuk mahalleleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ahmet Ünver İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu' tamamlandı. Operasyonda, teröristlerce kış üslenmesi maksadıyla kullanılan Akçabudak Mahallesi kırsalında toprak altına kazılarak yapılmış ve girişinde tahtadan kapağı olan 1 sığınak, Konuklu Mahallesi kırsalında da toprak altına kazılarak yapılmış, tabanı halı ve duvarları naylonla kaplı 1 sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklar içinde ve çevresinde yapılan aramada toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde teröristlerce EYP düzeneği yapımında kullanılan 9 elektrikli fünye, 250 pil, 1 avometre, 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu ile gıda, yaşam, ilk yardım malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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