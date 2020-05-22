Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan... Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek ile eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın da aralarında bulunduğu 18 kişi yakalandı. Kaynak: AA