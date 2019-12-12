Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı

12.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:20

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaynak: DHA