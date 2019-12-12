Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındıDiyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi.

12.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:02
Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı

'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da, terör örgütü 'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Mucahit CEYLAN- DİYARBAKIR -DHA

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı
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