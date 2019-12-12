12.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:02

Diyarbakır'da terör oprerasyonu 22 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı oprerasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.

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Mehmet Mucahit CEYLAN- DİYARBAKIR -DHA

Kaynak: DHA

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