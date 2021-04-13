Diyarbakır'da, terör operasyonunda Gara şehidinin tabancası ele geçirildi
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Diyarbakır'da, terör operasyonunda Gara şehidinin tabancası ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da, terör operasyonunda Gara şehidinin tabancası ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince yapılan istihbari çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik Bismil ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda Gara şehidi Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın tabancası ele geçirildi.

DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince yapılan istihbari çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik Bismil ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda Gara şehidi Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın tabancası ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekiplerince Bismil ilçesinde PKK'lı bir teröristin olduğu istihbaratı alındı. Ekipler 7 Nisan'da Dicle Mahallesi'nde tespit ettiği evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle girilen evde PKK'lı terörist İ.H.E., yakalandı. Teröristin bulunduğu evde arama yapan ekipler, sıralı şeffaf poşetler içerisinde 5 adet elektrikli infilak kapsülü, 2 savunma tipi el bombası, telsiz ile irtibatlı elektronik devre, tabanca, tabancaya 5 mermi, 2 laptop bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, yasaklı 2 kitap ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen malzemelerle ilgili yaptıkları incelemede PKK'lı terörist İ.H.E.'nin evinde bulunan tabancanın, 2015'te Diyarbakır'da karayolunda kaçırılan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki PKK'lı terörist İ.H.E.'nin sorgusu sürüyor.

 


Diyarbakır'da, terör operasyonunda Gara şehidinin tabancası ele geçirildi
Diyarbakır'da, terör operasyonunda Gara şehidinin tabancası ele geçirildi
Diyarbakır'da, terör operasyonunda Gara şehidinin tabancası ele geçirildi
Diyarbakır'da, terör operasyonunda Gara şehidinin tabancası ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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