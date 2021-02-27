Diyarbakır'da terör operasyonu; HDP'li vekilin babası dahil 14 kişi gözaltında
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Diyarbakır'da terör operasyonu; HDP'li vekilin babası dahil 14 kişi gözaltında

27.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:26
Diyarbakır'da terör operasyonu; HDP'li vekilin babası dahil 14 kişi gözaltında

Diyarbakır'da terör operasyonu; HDP'li vekilin babası dahil 14 kişi gözaltındaDİYARBAKIR'da, terör soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince bu sabah birçok adrese operasyon düzenlendi.

Diyarbakır'da terör operasyonu; HDP'li vekilin babası dahil 14 kişi gözaltında

DİYARBAKIR'da, terör soruşturması kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince bu sabah birçok adrese operasyon düzenlendi. Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ'ın da olduğu 14 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde birçok adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda; HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın babası Mehmet Zeki Dağ ile H.G., H.A., H.A., M.H.Ş., M.Ö., M.U., Ş.K., Y.A., A.Ç., K.Y., M.S., T.G. ve F.I. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale el koyuldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, -


Diyarbakır'da terör operasyonu; HDP'li vekilin babası dahil 14 kişi gözaltında
Diyarbakır'da terör operasyonu; HDP'li vekilin babası dahil 14 kişi gözaltında
Diyarbakır'da terör operasyonu; HDP'li vekilin babası dahil 14 kişi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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