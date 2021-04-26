Diyarbakır'da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır'da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

- Diyarbakır'da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı Diyarbakır'da terörist cenazelerine, kanunsuz eylemlere dönüşen basın açıklamaları, açlık grevi eylemleri, illegal etkinliklere dönüşen açık hava ve kapalı alan toplantılarına katılan...

- Diyarbakır'da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terörist cenazelerine, kanunsuz eylemlere dönüşen basın açıklamaları, açlık grevi eylemleri, illegal etkinliklere dönüşen açık hava ve kapalı alan toplantılarına katılan ve organize eden şüphelilerin tespitine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK propagandasına dönüşen etkisiz hale getirilen teröristler için düzenlenen cenaze törenleri, kanunsuz eylemlere dönüşen basın açıklamaları, açlık grevi eylemleri, illegal etkinliklere dönüşen açık hava ve kapalı alan toplantılarına defaten katılan ve organize eden şüphelilerin tespitine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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