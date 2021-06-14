Diyarbakır'da terör operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, geçen yıl Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK üyesi Doktor Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan materyalleri inceleyen güvenlik güçleri örgüte yardım eden 9 kişiyi tespit etti. Terör örgütüne yardım ettikleri belirlenen 9 kişinin yakalanması için Bağlar, Kayapınar ve Ergani ilçelerinde 12 adrese özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı