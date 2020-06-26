Diyarbakır'da terör operasyonu: 42 gözaltı Diyarbakır'da düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında, aralarında görevden alınan HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen PKK/KCK operasyonlarında, aralarında görevden alınan HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte 2018 yılında yürütülen KCK/TM operasyonları kapsamında elde edilen fiziki ve dijital dokümanlarda yapılan incelemelerde DTK içerisinde eylem ve faaliyette bulundukları yönünde bilgiler elde edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. 22 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA