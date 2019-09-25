Diyarbakır'da terör operasyonu
Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2 Operasyonu" düzenlendi.
Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.