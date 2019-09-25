Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

25.09.2019 18:54
Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2 Operasyonu"nda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice kırsalında "Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2 Operasyonu" düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et