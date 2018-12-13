Diyarbakır'da Terör Operasyonu

Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinin 21 kırsal mahallesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Kulp ve Silvan ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

?Operasyon bölgesinde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Lice'nin Budak, Dallıca, Türeli, Tepe, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu, Kulp'un Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Taşköprü, Güleç, İnkaya, Barın, Üçkuyu ve İnan ile Silvan'ın Dolaplıdere ve Dağcılar mahalleleri ile bağlı mezralarında saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı belirtildi.