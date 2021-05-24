Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı
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Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı

Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'nın 'şehir yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturmada, güvenlik güçlerince operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 şüpheli, gözaltına alındı. 


Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı
Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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