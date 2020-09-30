Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı
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Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

30.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:06
Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege ve yapı adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 17 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Operasyonda, aralarında Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Diğer 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Operasyonda av tüfeği, 35 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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