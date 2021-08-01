Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi gördü
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Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi gördü Sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelikleri ve süs havuzlarına akın etti Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi buldu asfalt buharlaştı, sıcaktan bunalan çocuklar parktaki süs havuzlarında serinledi.

Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalanlar ağaç gölgelikleri ve süs havuzlarına akın etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi buldu asfalt buharlaştı, sıcaktan bunalan çocuklar parktaki süs havuzlarında serinledi.

Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini sokaklara attı, kimisi parklarda ağaç gölgeliklerine kaçarken kimi çocuklar ise süs havuzlarında serinledi. Evde duramayıp süs havuzuna serinlemek için gelen İbrahim Aslan, sıcaktan bunaldıklarını havuz olmadığından burada serinlediğini ve evde oturamadıklarını kaydetti.

Yüzmeye gelen Geylan Akyol'da sıcaktan bunaldıklarını ve arkadaşlarıyla süs havuzunda serinlediğini aktardı.

Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi gördü
Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi gördü
Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi gördü
Diyarbakır'da termometre 41 dereceyi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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