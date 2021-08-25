Diyarbakır'da terfi istasyonunun kapasitesini arttırmak için çalışma başlatıldı
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Diyarbakır'da terfi istasyonunun kapasitesini arttırmak için çalışma başlatıldı

Diyarbakır'da terfi istasyonunun kapasitesini arttırmak için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), gelecek 20 yılda olası nüfus yoğunluğunun içme suyu ihtiyacını karşılanması amacıyla terfi istasyonunun kapasitesini arttırmak için çalışma başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), gelecek 20 yılda olası nüfus yoğunluğunun içme suyu ihtiyacını karşılanması amacıyla terfi istasyonunun kapasitesini arttırmak için çalışma başlattı.

DİSKİ, Kayapınar ilçesi Talaytepe'de yer alan 15 bin metreküp kapasiteye sahip içme suyu deposunun kapasitesinin artırılması için proje hazırladı.

Önümüzdeki 20 yılın nüfus yoğunluğu baz alınarak hazırlanan proje kapsamında, terfi istasyonu ekipmanları yenilenecek, otomasyon sistemi modernize edilecek, deponun yalıtımı, çevre düzenlemesi ve boyası yapılacak, 82 metre uzunluğunda 700'lük çelik borunun deplasesi (yer değişikliği) yapılarak tesis daha kullanışlı hale getirilecek.

Proje tutarı 3 milyon lira

Fırat ve Talaytepe Mahalleri ile TOKİ 500 Evler, Mezopotamya Bulvarı'ndaki yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağı proje 3 milyon liraya mal olacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, terfi istasyonun mevcut haliyle bölgede artan nüfus yoğunluğuna cevap vermediğini bu nedenle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Yapacakları çalışmayla terfi deposunun mevcut kapasitesini arttıracaklarını aktaran Tutşi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 20 yıllık olası nüfus yoğunluğunun içme suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Diyarbakır'da terfi istasyonunun kapasitesini arttırmak için çalışma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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