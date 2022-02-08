Diyarbakır'da temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı

AA, Osman Bilgin - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye programı 1. dönem eğitimleri yapıldı.

İtfaiyenin Kayapınar Şubesinde düzenlenen programa, Adıyaman, Ağrı, Batman, Elazığ ve Bitlis belediyelerinden 17 itfaiye eri katıldı.

Programda uygulamalı itfaiye, teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimleri verildi.

İtfaiyecilere 2 gün boyunca gerçek yangın, kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması, yangına müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, arama kurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG müdahalesi, simülasyon uygulama eğitimleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, eğitimlerin itfaiyecilerin olaylara müdahalede daha da profesyonelleşmesi amacıyla verildiğini söyledi.

Tecrübelerini bölge illeri itfaiyecileri ile paylaştıklarını belirten Yiğit, "Olası yangın ve afetlerde halkımızın mal ve can güvenliğinin daha profesyonel ekiplerce sağlanması için bölgemize hitap edebilecek Türkiye standartlarında itfaiye eğitim merkezi faaliyetlerine yıl içerisinde devam edeceğiz." dedi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title