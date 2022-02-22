Son dakika haberleri! DİYARBAKIR - Temel itfaiye eğitim programı tamamlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB) iş birliğiyle gerçekleştirilen temel itfaiye eğitim programı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli ve ilçelerinin bağlı olduğu 71 belediye bünyesinde görev yapan itfaiyecilere eğitim verdi.

Mesleki tecrübeleri pekiştirmek amacıyla İtfaiye Kayapınar Şubesinde düzenlenen programda, uygulamalı itfaiye, teorik afet yönetimi ve koordinasyon eğitimleri verildi.

İtfaiyecilere, yangınlara müdahale, söndürme ekipmanlarının kullanım teknikleri, arama-kurtarma yöntemleri, doğalgaz ve LPG yangınlarına müdahale ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

3 grup halinde eğitimlere katılan itfaiyecilere katılım belgesi verildi.

İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, verilen eğitimin Türkiye standartlarına uygun olduğunu söyledi.

İtfaiyecileri her türlü duruma hazırladıklarını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Burada gerçek bir yangın ve arama kurtarma operasyonunda itfaiyecilerin karşılaşabilecekleri bütün senaryoları yaşatıyoruz. Eğitime alınan itfaiyecilere sıfır görüşte yangına müdahale ve arama-kurtarma ekipmanlarının nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyoruz."

Şırnak İtfaiye Şube Müdürü Reşat Üstün eğitimlerin tecrübe paylaşımı açısından faydalı olduğunu ifade etti.

Yangın türleri konusunda eğitim aldıklarını belirten Üstün, "Bu eğitimleri çok önemsiyor ve personel için bu eğitimlerin rutin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Burada öğrendiklerimizi kendi itfaiye istasyonumuzda diğer personelimizle uygulamaya çalışacağız." dedi.

Siirt itfaiyesinde görevli Hayrullah Yaşar, 17 yıldır meslekte olduğunu ve bu tür eğitimlerin meslek dayanışmasını arttırdığını söyledi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Celil Kaya ise, eğitime 2 personel ile katıldıklarını aktararak, eğitimlerin çok iyi ve faydalı geçtiğini anlattı.

Kaya, "Burada yangınlara nasıl müdahale edileceğiyle ilgili birçok şey öğrendik. Eğitim veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin eğitim faaliyetlerinin yıl içerisinde devam edeceği belirtildi.