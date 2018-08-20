Diyarbakır'da Tehlikeli Yolculuk

Diyarbakır'da, bir kamyonun arkasında bulunan 2 kişinin yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Hiçbir önlem almadan yük dolu kamyonun arkasında uyuyan iki kişi, bu kadarı da olmaz dedirtti. Diyarbakır-Mardin karayolunda ev eşyası taşıyan bir kamyonun arkasında seyahat eden 2 kişi, yoldan geçen başka bir araç tarafından cep telefonuna kaydedildi. Yük taşıyan kamyonun arkasında hiçbir önlem almadan uyuyan 2 kişi, ölüme davetiye çıkardı. Düşmeleri halinde ölümle burun buruna gelmesi an meselesi olan vatandaşların vurdumduymazlığı pes dedirtti. Yaşanan olay, yoldan geçen sürücünün telefonuna saniye saniye yansıdı. Kamyonun kasasının açık olan arka kapağının üzerinde uyuyan 2 kişinin rahat tavırları pes dedirtti.

(İHA)