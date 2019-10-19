19.10.2019 16:20

Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon

Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu öğrenilen A.T.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ekonomik düzenin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla' organize suç örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, A.T. liderliğindeki tefecilik yapan organize suç örgütü tespit edildi.

36 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ

Ekipler, organize suç örgütünün mali kaynak hesap hareketlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda da şüphelilere ve örgütün kullanımında bulunan üçüncü şahıslara ait banka hesaplarında 36 milyon lira para transferinin yapıldığını tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, yaptıkları 7 aylık teknik takibinin ardından A.T. liderliğindeki suç örgütü mensuplarına yönelik Diyarbakır'da 15 Ekim günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün lideri A.T. ile G.T., D.T., Ş.T., C.G., M.Ö., T.Y., ve R.T., gözaltına alındı. Örgütün, borç verdiği kişileri tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı öne sürüldü.

TEKNİK TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 70 adet tabanca fişeği ile 100 adet toplam değeri 15 milyon TL değerinde senet ve çek ele geçirildi. Şüphelilerin fiziki takipten kurtulmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda plaka ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevkedilen şüphelilerden suç örgütü lideri A.T.'nin de aralarında bulunduğu 2 kişi tutuklandı. 1 kişiye ev hapsi verilirken diğer 5 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA