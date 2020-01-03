Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu: 56 gözaltı
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Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu: 56 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yasa dışı bahis oynatan şahıslar ile tefecilik yapanlara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:54
Diyarbakır'da tefecilere şafak operasyonu: 56 gözaltı

'ın ilçesinde yasa dışı bahis oynatan şahıslar ile tefecilik yapanlara yönelik gerçekleştirilen şafak operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.


Bismil ilçesinde sabah erken saatlerde yasa dışı bahis oynatan şahıslar ve tefecilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda 56 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, tefecilere yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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