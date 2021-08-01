Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı
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Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin en az aşı uygulamasının yapıldığı ilk 10 il arasında yer alan Diyarbakır'da, tedbirler hiçe sayıldı, sosyal mesafe, maske kuralları unutuldu.

Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı

DİYARBAKIR - Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin en az aşı uygulamasının yapıldığı ilk 10 il arasında yer alan Diyarbakır'da, tedbirler hiçe sayıldı, sosyal mesafe, maske kuralları unutuldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşı programında en düşük, korona virüs vaka sayısında en yüksek iller arasında yer alan Diyarbakır'da, tedbirler unutuldu. Maske sosyal, mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Maske takanlar ise burun açık taktığı ve maske bulunmasına rağmen kollarına taktı.

Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı
Diyarbakır'da tedbirler hiçe sayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Kaçmaz

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