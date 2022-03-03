Diyarbakır'da tedavi edilen şahinler, Hevsel Bahçeleri'nde doğaya salındı

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tedavileri tamamlanan 3 şahin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, merkezde yaklaşık bir yıldır tedavi edilen ve sağlıklarına kavuşan 3 şahini doğaya saldıklarını söyledi.

Şahinleri kendi doğal evlerine bıraktıklarını belirten Cıdıroğlu, merkezde yüzlerce hayvanın tedavi edilerek doğaya salındığını, bunun artarak devam edeceğini bildirdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise hayvanların doğal yaşamlarında hayatını sürdürmesinin önemli olduğunu aktardı.

"Bu hayvanlar yaşamlarını devam ettirdiği müddetçe doğal hayattaki birçok canlının da sürdürülebilirliği sağlanıyor." ifadelerini kullanan Karakoç, merkezde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra şahinler, Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde doğaya bırakıldı.

Etkinliğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürü Erdal Seven, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semih Altan ile merkez personeli katıldı.