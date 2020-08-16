Diyarbakır'da taziye evi takip sistemi açılıyor
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Diyarbakır'da taziye evi takip sistemi açılıyor

Diyarbakır'da STK'lar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Taziye Evi Takip Sistemi' kuruldu.

Diyarbakır'da taziye evi takip sistemi açılıyor
16.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:53

Diyarbakır'da STK'lar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Taziye Evi Takip Sistemi' kuruldu.

İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve sürekli gelişmeler, kurum ve kuruluşların çalışma ve iletişim yöntemlerinde de hızlı bir değişim ve dönüşümü oluştu. Teknolojinin sağladığı hızlı ve doğru iletişim olanakları gündelik yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmakta. Bu imkanların toplumsal ve kültürel yaşamımızda daha verimli kullanılması için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Taziye Evi Takip Sistemi' kuruldu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yapılan açıklamada, toplumsal ve kültürel yaşamımızın önemli geleneklerinden biri de 'Taziye Evi' kültür olduğu kaydedilerek toplumsal dayanışmayı ve paylaşımı öne çıkaran, iyi ve kötü günlerde bir arada olabilmenin oluşturduğu manevi hazzın merkezi haline gelen taziye evlerinin kent halkına daha iyi hizmet verebilmesi oldukça büyük önem arz etmekte olduğu söyledi. Açıklamada; "Bu hizmetlerden halkımızın daha rahat yararlanabilmeleri için kurulan 'Taziye Evi Takip Sistemi' ile taziye evlerinin dolu veya boş oldukları, erkek ve kadın taziye yerlerinin olup olmadığı, adresleri, sorumlu kişilerin iletişim bilgileri gibi bilgilerin tümü kent halkının erişimini açılacaktır. Tek bir merkezden yönetilecek olan 'Taziye Evi Takip Sistemi'nden yararlanmak isteyen herkes 'Mobil Taziye Evi Takip Sistemi' programını kişisel cep telefonuna yükleyerek sistemi rahatlıkla takip edebilecektir. Covid-19 virüs pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış oldukları genelgeler çerçevesinde taziye evlerinde taziye kurulmadığından şimdilik Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı Mardinkapı ve Yeniköy Mezarlık Müdürlüklerindeki bekleme salonlarına yerleştirilecek olan LED ekranlarda vefat eden kişiler, yakınlarının isim ve iletişim bilgileri yer alacaktır. Bu programı kişisel cep telefonlarına indirmiş olan herkes istediği anda hem vefat eden kişileri, hem de bunların yakınlarının iletişim bilgilerini görebilecektir. Bu da pandemi döneminde taziye kurulmadığı için başsağlığı dileklerini iletemeyenlerin taziye sahibine telefon veya SMS ile başsağlığı dileklerini iletmelerini sağlamış olacaktır. Böylece pandemi nedeniyle taziye kuramayan taziye sahiplerine ulaşmak ve kendilerine taziye dileklerimizi iletmemiz mümkün olabilecektir" denildi.

Pandemi sonrası program taziye evlerinde de kurulacak

Açıklamada pandemi sonrası program taziye evlerinde de kurulacağı belirtilerek, "Pandemi sürecinin sona ermesi ve tekrardan taziye evlerinin açılması durumunda bu programın aynısı taziye evlerine de kurulacak LED ekranlar ve program ile bütün taziye evlerindeki taziyeler hakkında anında bilgi sahibi olunması sağlanacaktır. Dolayısıyla taziye evlerinden hangilerinde kimlerin taziyesinin devam ettiği, taziyenin ne zaman başladığı ve ne zaman biteceği, taziye evinin adresi, iletişim bilgileri, hangi taziye evinin kullanıma müsait olduğu, hangisinde kadın ve erkek taziye yerlerinin bulunduğu, taziye evi sorumlusu iletişim bilgisi gibi bilgilere hem taziye evlerindeki LED ekranlardan, hem de kişisel telefonlara yüklenen programlardan takip edilebilecektir. Covid-19 pandemisinin olmadığı, dayanışmacı yaşam kültürümüzün sıkı sıkıya devam ettirildiği yarınlarımız olması dileğimizle yeni sistemin kentimiz halkına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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