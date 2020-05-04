Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor

Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor
04.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:49

Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyorİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerden Diyarbakır'da tatlıcılar, evlere servis için kurye hizmetine başladı.

Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerden Diyarbakır'da tatlıcılar, evlere servis için kurye hizmetine başladı. Bazı tatlıcılar, bu hizmeti sunmak için ek istihdam yarattı.

Diyarbakır'da, ramazan ayı ile birlikte tescilli burma kadayıfı başta olmak üzere soğuk baklava, sütlü nuriye, fıstık midye gibi birçok yöresel tatlıya talep arttı. Siparişlere yetişmek için ek mesai yapan tatlıcılar, kısıtlama döneminde siparişlerin eve götürülmesi için kurye hizmetine başladı.

Diyarbakır'ın köklü tatlıcılarından Hacı Baba Pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, bünyesindeki 18 işletmede, başta sokağa çıkma kısıtlama günleri olmak üzere diğer günlerde telefonla yapılan tatlı siparişlerini ulaştırmak için hem yeni istihdam yaparken, hem de personeliyle ek mesaiye başladı. Koronavirüs salgınına karşı fabrika ve tüm pastanelerinde tedbirleri aldıklarını anlatan Yılmaz Elaldı, tatlı üretiminde kullandıkları malzemelerini ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ettiklerini söyledi.

'TÜM HİJYEN TEDBİRLERİ ALARAK HİZMETİMİZİ YAPIYORUZ'

Sipariş edilen tatlıları hijyen kurallarına göre evlere ulaştırdıklarını anlatan Elaldı, "Motosiklet ve araç kuryelerimiz evlere ulaştırdıkları siparişleri maske takarak, eldiven kullanarak ve birçok hijyen kuralına uyarak çalışmalarını yapıyor. Çalışanlarımız, siparişlerini teslim ettikten sonra kendilerini dezenfekte ediyor. Herkes rahat olsun, tüm hijyen tedbirleri alarak hizmetimizi yapıyoruz" dedi.

Kurye çalışanları, kısıtlama günlerinde trafik olmadığı için 30 dakikalık bir mesafeyi 12 dakika gibi bir sürede müşterilere ulaştırdıklarını söyledi.

Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Irrfan Khan Pınar Altuğ Bülent Ersoy
Spor Jose Sosa Caner Erkin Burak Yılmaz Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 12:51:52. #1.14#
title