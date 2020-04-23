Diyarbakır'da tatlıcıların ramazan mesaisi DİYARBAKIR'da, ramazan ayında yoğun olarak tüketilen sofraların vazgeçilmezi kadayıf ve baklava üreticileri, mesaiye başladı.

DİYARBAKIR'da, ramazan ayında yoğun olarak tüketilen sofraların vazgeçilmezi kadayıf ve baklava üreticileri, mesaiye başladı. İşletmeci Yılmaz Elaldı, bölge halkının ramazan ayında tatlı tüketmeyi gelenek haline getirdiğini ifade ederek, koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri aldıklarını, bu kapsamda üretim malzemelerinin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edildiğini söyledi.

Yarın başlayacak ramazan ayı öncesi Diyarbakır'daki tatlıcılar da yoğun mesailerine başladı. İftarın vazgeçilmezleri arasında olan tatlı siparişlerini şimdiden alan tatlıcılar, üretimlerinde koronavirüs tedbirlerini de almış durumda. Bünyesinde 3 fabrika ile 18 pastane bulunan Hacı Baba Pastaneleri'nin sahibi Yılmaz Elaldı, bölge halkının ramazan ayında tatlı tüketmeyi gelenek haline getirdiği ifade ederek, bayrama kadar yoğun çalışacaklarını söyledi. Koronavirüs salgına karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve bu kapsamda üretim malzemelerinin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edildiğini anlatan Elaldı, "Koronavirüs ile ilgili önlemlerimizi aldıktan sonra ramazan ayı için hazırlıklarımıza başladık. İftar sofrası için özel soğuk baklavamızı da yapacağız. Evlere servis imkanımız var" dedi.

'BU SÜREÇTE HİÇBİR ÇALIŞANIMIZI İŞTEN ÇIKARMADIK'İşletme olarak hijyene her zaman önem verdiklerini aktaran Elaldı, koronavirüs nedeniyle tedbirleri artırdıklarını söyledi. Personelin iş yerine girmeden önce hijyen cihazında ellerini yıkayıp dezenfekte ettiğini ifade eden Elaldı, şunları söyledi: "Üretim malzemelerimizi ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra bu uygulamaya başladık. Tedbirimizi 3 ay önceden aldık. Haftada 2 kez iş yerimiz ilaçlanıyor. Bu süreçte hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Sadece pastanelerimizde çalışan garsonlarımızı izine ayırdık."

Fabrikada görevli Gıda Mühendisi Ezgi Kızmaz, firmalarının bütün metal gereçlerin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edildiğini belirterek, "Ultraviyole ışınlarıyla gözle görülmeyen mikrop ve bakterilerin öldürülmesi sağlanıyor. Koronavirüs günlerinde hijyen çok önemlidir. Biz buna en önemli ölçüde dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA