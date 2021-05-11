Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi

Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da tatlıcıların Ramazan Bayramı mesaisi başladı.

Diyarbakır'da tatlıcıların Ramazan Bayramı mesaisi başladı. Korona virüs nedeni ile uygulanan tam kapanmanın dışında tutulan tatlıcılar, evden çıkamayan vatandaşların taleplerini karşılamak için bayrama özel 50 bin kilogram tatlı üretti.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, Ramazan Bayramında vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı. Tam kapanmadan muaf tutulan tatlıcılar, evlerinde kalan vatandaşların taleplerine cevap vermek ve bayramı tatlandırmak için var güçleri ile çalışmaya başladı. Evde kalan vatandaşların taleplerini servisle evlerine ulaştıran Hacıbaba Pastaneleri çalışanları, bayrama özel 50 bin kilogram tatlı üretti.

"Bayramı tatlandırmak için hazırız"

Pandemiye rağmen personel azaltmadan üretime devam ettiklerini aktaran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, bayramı tatlandırmak için hazır olduklarını söyledi. Elaldı, "Bayrama hazırız çünkü pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle personellerden kısıtlamaya gitmeyerek hazırlık yapmaya başladık. 25 şubemiz var, Türkiye'deki insanlarımızın sofralarını tatlandırmak adına, yani bugün bayram itibariyle 50 bin kilogramlık ürün satmayı düşünüyoruz. Vatandaşların bayramlarını tatlandıracağız. Şimdi bunun temelindeki ana sebep bir sefer, Türkiye'nin bir Hacıbabası olduğunu söylemekte fayda vardır. Türkiye'de en iyisini uygun fiyata satan bir Hacıbaba Pastaneleri var. Soğuk baklava Türkiye'nin her yerinde yapılmakta ama orijinali ve uygun fiyatı burada. Soğuk baklavanın kilosunu 120 liraya satanlar var. Ucuz baklava değildir diyenler de var, buradan tüm Türkiye'deki insanlara söylüyoruz, bizden ürün alan herkesin tahlil yapma hakkı vardır, en ufak pürüzde arkasındayız cezaya da razıyız. Soğuk baklavadan sonra gelen soğuk kadayıf ürettik, maşallah diyoruz ve insanlarımız yeniliklere her zaman açık, soğuk kadayıf hani insanlar bir üründen çok artık Hacıbaba'nın kaliteli ürünler çıkardığına inanmaları ve fiyatından satmasına olan inançlarının eseridir, bunların bize döngüsüdür. İnsanların bize güvenine layık olmak için en iyisini ve en ucuza, bugün bir kilo tatlı alan 500-600 lira yazık günah diyoruz. Tepsinin içine altın mı koyuyorsunuz, kesinlikle bizi denemelerini istiyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu hastalık illetini Ramazan Bayramı münasebetiyle Cenab-ı Allah bizden uzak etsin kurtarsın" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi
Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Pınar Altuğ Serdar Ortaç
Spor Diego Muslera Cyle Larin Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:12:36. #1.15#

title