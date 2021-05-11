Diyarbakır'da tatlıcıların bayram mesaisi başladı: 50 bin kilogram tatlı üretildi

Diyarbakır'da tatlıcıların Ramazan Bayramı mesaisi başladı.

Diyarbakır'da tatlıcıların Ramazan Bayramı mesaisi başladı. Korona virüs nedeni ile uygulanan tam kapanmanın dışında tutulan tatlıcılar, evden çıkamayan vatandaşların taleplerini karşılamak için bayrama özel 50 bin kilogram tatlı üretti.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, Ramazan Bayramında vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı. Tam kapanmadan muaf tutulan tatlıcılar, evlerinde kalan vatandaşların taleplerine cevap vermek ve bayramı tatlandırmak için var güçleri ile çalışmaya başladı. Evde kalan vatandaşların taleplerini servisle evlerine ulaştıran Hacıbaba Pastaneleri çalışanları, bayrama özel 50 bin kilogram tatlı üretti.

"Bayramı tatlandırmak için hazırız"

Pandemiye rağmen personel azaltmadan üretime devam ettiklerini aktaran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, bayramı tatlandırmak için hazır olduklarını söyledi. Elaldı, "Bayrama hazırız çünkü pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle personellerden kısıtlamaya gitmeyerek hazırlık yapmaya başladık. 25 şubemiz var, Türkiye'deki insanlarımızın sofralarını tatlandırmak adına, yani bugün bayram itibariyle 50 bin kilogramlık ürün satmayı düşünüyoruz. Vatandaşların bayramlarını tatlandıracağız. Şimdi bunun temelindeki ana sebep bir sefer, Türkiye'nin bir Hacıbabası olduğunu söylemekte fayda vardır. Türkiye'de en iyisini uygun fiyata satan bir Hacıbaba Pastaneleri var. Soğuk baklava Türkiye'nin her yerinde yapılmakta ama orijinali ve uygun fiyatı burada. Soğuk baklavanın kilosunu 120 liraya satanlar var. Ucuz baklava değildir diyenler de var, buradan tüm Türkiye'deki insanlara söylüyoruz, bizden ürün alan herkesin tahlil yapma hakkı vardır, en ufak pürüzde arkasındayız cezaya da razıyız. Soğuk baklavadan sonra gelen soğuk kadayıf ürettik, maşallah diyoruz ve insanlarımız yeniliklere her zaman açık, soğuk kadayıf hani insanlar bir üründen çok artık Hacıbaba'nın kaliteli ürünler çıkardığına inanmaları ve fiyatından satmasına olan inançlarının eseridir, bunların bize döngüsüdür. İnsanların bize güvenine layık olmak için en iyisini ve en ucuza, bugün bir kilo tatlı alan 500-600 lira yazık günah diyoruz. Tepsinin içine altın mı koyuyorsunuz, kesinlikle bizi denemelerini istiyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bu hastalık illetini Ramazan Bayramı münasebetiyle Cenab-ı Allah bizden uzak etsin kurtarsın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL