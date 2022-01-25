Diyarbakır'da taşlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da taşlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da taşlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davada taraf oldukları öğrenilen 2 ailenin fertleri, Diyarbakır Adliyesinde görülen duruşma sonrası merkez Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serkan Garlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 6'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün işlemleri sürüyor.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Yenişehir, Lise, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title