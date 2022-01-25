Diyarbakır'da taşlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle açılan davada taraf oldukları öğrenilen 2 ailenin fertleri, Diyarbakır Adliyesinde görülen duruşma sonrası merkez Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde karşılaştı.
İki grup arasında çıkan sözlü tartışmanın taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serkan Garlı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 6'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün işlemleri sürüyor.