Diyarbakır'da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı

Diyarbakır'da tarlada çalışan çiftçi, yavruları olan domuzları görünce şaşkınlığı sesine yansıdı.

Diyarbakır'da tarlada çalışan çiftçi, yavruları olan domuzları görünce şaşkınlığı sesine yansıdı. Bir süre domuzu takip eden vatandaşın diyaloğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sur ilçesi Mermer Mahallesi Ambarçayı mevkiinde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlada zirai ilaçlama yaptığı sırada 5 yavrusu olan domuz sürüne rastladı. Domuz sürüsünü gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Şaşkınlığı kameraya da yansıyan vatandaş, domuz sürüsünün karanlıkta kaybolmasıyla kayıttan çıktı, geriye ise ilginç anlar kaldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı