Diyarbakır'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Toplantısı
Diyarbakır'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Toplantısı yapıldı.
Diyarbakır'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Toplantısı yapıldı.
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte yapılacak çalışmalar ele alındı.
Toplantıya, Vali Güzeloğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Hacı Hasan Gökpınar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Ertan Atalar, Tarım Kırsal Kalkınma İl Koordinatörü Hikmet Güneş ve kurum müdürleri katıldı.