Diyarbakır'da tarım ve hayvancılıkta üretim hız kesmeden sürüyor Diyarbakır'da korona virüs önlemleri sürerken, tarım ve hayvancılıkta üretim hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır'da korona virüs önlemleri sürerken, tarım ve hayvancılıkta üretim hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır'da korona virüsle mücadele sürerken, tarım ve hayvancılık üretimleri de aynı oranda devam ediyor. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesindeki sera ve tarımsal arazilerde yapılan çalışmaları incelemedi. Yapılan incelemenin ardından açıklamada bulunan Kaymakam Çiftçi, ülkede korona virüs vakası görülmesi ile birlikte büyük bir çalışma başlatıldığını söyledi. Kaymakam Çiftçi, "Korona virüs tehdidinin ülkemizde vaka göstermeye başlamasıyla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ülkemizin en az zararla çıkması noktasından önemli çalışma başlattılar. Bu çalışma içerisinde tabi üretim zincirinin devam etmesi çok çok önemlidir. Artık üretenin ve gıdası olanın güçlü olduğu bu dönemde, üretim zinciri ile gıda stoklarının en iyi korunması noktasında ülkemiz genelinde bir çalışma var. Sur ilçemizde önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden birisidir. 3 bin 600 kayıtlı çiftçimiz ve 780 bin hektarlık bir alan da önemli bir çalışma yürütülerek tarım faaliyete devam ediliyor. Bütün yönleri ile alınan kararlar ve genelge çerçevesinde çiftçilerimizin etkilenmemesi ve üretim zincirinin bu süreçten devam etmesi noktasında gerek ilçe olarak ve gerekse de il olarak Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu koordinesinde alınmış durumdadır. Ayrıca çiftçilerimizin rekoltelerinin yüksek olması açısından önemli çalışmalar bulunmaktadır. Bu yıl yağışların zamanında ve kararında yağmış olması dolayısıyla da gerek buğday, arpa, mercimek ve diğer bütün ürünlerde önemli bir rekolte artışını bekliyoruz. İnşallah bu bereketli yılın sonunda da ülkemizin ve tarım sektörünün daha güçlü çıktığı, her yönüyle de ülkemizin adına kazanım olacak bu süreci hep beraber atlatmış olacağız" diye konuştu.

"Ramazan sonunda insanlık bu virüsten kurtulmuş olacak"

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yıl dönümü olduğunu ifade eden Kaymakam Çiftçi, "Bugün hem TBMM'nin 100. yıl dönümü ve aynı zamanda çocuklarımız ile bütün dünya çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ben bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Ülkemiz adına nice yüz yıllar diliyorum. Yine beraberinde bu akşam sahura kalkmış olacağız ve Ramazan ayını idrak edeceğiz. İnşallah Ramazan ayı vesilesiyle birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının en yüksek seviyede yaşandığı ve içinde bulunduğumuz bu sürecin aşılması noktasında vatandaşlarımızın dualarla katkıda bulunacakları hayırlı bir ramazan geçirmelerini diliyorum. Ramazan ayı sonunda bütün ülkemiz ve insanlık bu virüsten kurtulmuş olacak diyorum" şeklinde konmuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA