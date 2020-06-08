Diyarbakır'da tarım işçilerine ziyaret Sur Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Akbaş ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Diyarbakır Müdür Yardımcısı Süleyman Aktoprak, tarım işçilerini tarlada ziyaret etti.

Sur Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Akbaş ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Diyarbakır Müdür Yardımcısı Süleyman Aktoprak, tarım işçilerini tarlada ziyaret etti.

Akbaş ve Aktoprak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecinde merkez Sur ilçesinin Kuşburnu Mahallesi'nde tarım arazilerinde çalışan işçilerle görüştü, sorunlarını dinledi.

Ziyarette konuşan Akbaş, tarımsal faaliyetlerin pandemi döneminde hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ülke ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu belirten Akbaş, sokağa çıkma kısıtlaması döneminde bazı vatandaşlara belge şartıyla kolaylık sağlandığını aktardı.

Akbaş, şunları kaydetti:

"Tarım işçilerimizin çalışmaları için tüm düzenlemeler sağlanarak ve üretimde sağlık tedbirleri alınarak tarlalarda çalışmalar aksatılmadan devam ediyor. Pandemi döneminde en çok risk alanlar olarak üretimin devamlılığı için canla başla çalışıyor olmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Tarlada sıcaklığın en fazla olduğu mevsimde günün her saatinde Türkiye'nin tarım ve gıda ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarına devam ettiklerinden dolayı da Bakanlık il ve ilçe müdürlükleri olarak da tarım işçilerimizin yanındayız."

Aktoprak ise bu süreçte tarım işçilerinin çalıştıkları yerlerde aileleriyle barındıkları yerlerin iyileştirilmesi ve çalışanların sosyo-ekonomik yönden destekleneceğini dile getirerek, hastalıkla ilgili işveren ve çalışanlar arasında bir kurum olarak köprü görevi görmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA