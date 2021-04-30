Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesinde yapımı tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim edilecek
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Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesinde yapımı tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim edilecek

Diyarbakır'da tarihi Sur ilçesinde yapımı tamamlanan yapılar hak sahiplerine teslim edilecek
Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenerek yeniden yaşamla buluşturulan merkez Sur ilçesinde tamamlanan ve konut, iş yeri ile butik otellerin aralarında bulunduğu 57 yapıdan 28'i hak sahiplerine verilecek.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenerek yeniden yaşamla buluşturulan merkez Sur ilçesinde tamamlanan ve konut, iş yeri ile butik otellerin aralarında bulunduğu 57 yapıdan 28'i hak sahiplerine verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu tahrip olan Sur ilçesinde başlatılan ihya çalışmalarıyla hayata geçirilen projeler sonucu yeniden yapılanma ve dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor.

Savaş, Dabanoğlu, Özdemir, Hasırlı, Cemal Yılmaz, Cevat Paşa mahallelerinde süren çalışmalarda Dabanoğlu Mahallesi'nde 40 yapıdan 16'sı, Özdemir Mahallesi'nde 115 yapıdan 77'i olmak üzere yapımı tamamlanan 155 yapıdan 93'ü hak sahiplerine teslim edildi.

Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 5 etapta yürütülen çalışmalar kapsamında ise TOKİ birinci etapta yer alan 47 konut, 8 iş yeri ve 2 butik otel yapısından sözleşmesi imzalanan 28'inin anahtar teslimi, 3 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Alipaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Diğer etaplardaki çalışmalar da tamamlandıkça hak sahiplerine teslim edilmeye devam edilecek.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait internet sitesinden bir açıklama yapılarak, hak sahiplerinin ya da vekillerinin anahtar tesliminde yanlarında getirmeleri gereken belgeler ve diğer şartlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Program dahilinde konut teslimi için gelemeyen hak sahipleri için kurumun belirleyeceği başka bir tarihte anahtar teslimi yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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