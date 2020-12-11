Diyarbakır - Tarihi "Sahabe Tepesi" sit alanı ilan edildi
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Diyarbakır - Tarihi "Sahabe Tepesi" sit alanı ilan edildi

11.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:52

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından "Sahabe Tepesi" olarak anılan bölge, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan ve yöre halkı tarafından "Sahabe Tepesi" olarak anılan bölge, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, yaptığı açıklamada, Döğer Mahallesi Özbey mezrası sınırları içerisinde yerleşkenin incelenmesine yönelik yöre halkı tarafından talep geldiğini söyledi.

Ekiplerce bölgede yapılan ilk incelemede çok sayıda kaya mezar tespit edildiğini aktaran Alp, bölgenin Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildiğini bildirdi.

Alp, bölgenin geçmişinin gün yüzüne çıkarılması için gerekli arkeolojik kazıların başlaması için çalışma yürüteceklerini belirtti.

Bölgenin incelenmesi ve tescillenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunan Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı İhsan İpek de çocukluğunun geçtiği kültürel bölgeyi şehrin turizm envanterine kazandırmak için harekete geçtiklerini dile getirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuru yaptıklarını ifade eden İpek, "Arkeologlar görevlendirildi ve burada keşif çalışması yapıldı. İncelemede buranın sit alan olma statüsünde olması gerektiğini tespit ettiler. Bölge geçtiğimiz günlerde Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendi." dedi.

İpek, Sahabe Tepesi'nin bir an önce koruma altına alınıp turizme kazandırılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Diyarbakır - Tarihi 'Sahabe Tepesi' sit alanı ilan edildi
Diyarbakır - Tarihi 'Sahabe Tepesi' sit alanı ilan edildi
Diyarbakır - Tarihi 'Sahabe Tepesi' sit alanı ilan edildi
Diyarbakır - Tarihi 'Sahabe Tepesi' sit alanı ilan edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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