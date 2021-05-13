Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı
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Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramına denk gelmesi nedeni ile Diyarbakır'da tarihi mekanlar ve caddeler boş kaldı.

Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramına denk gelmesi nedeni ile Diyarbakır'da tarihi mekanlar ve caddeler boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 14'üncü gününün Ramazan Bayramına denk gelmesiyle kent genelinde tarihi mekanlar ve trafiğin en yoğun olduğu cadde, sokakların boş kaldığı görüldü.

Her yıl dolup taşan tarihi On Gözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare ve Gazi Caddesi gibi tarihi mekanlarda sessizlik hakimken polislerin denetimlerine devam ettiği görüldü.

Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı
Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı
Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı
Diyarbakır'da tarihi mekanlar sessiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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