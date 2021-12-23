Diyarbakır'da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirildi - Haberler
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Diyarbakır'da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirildi
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı denetimde bir depoda satışa hazır halde son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı denetimde bir depoda satışa hazır halde son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Yılbaşı denetimleri kapsamında çalışmalar yürüten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu gıda denetim ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda satışı yapan ve depolayan iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde bir depoda son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirildi. Etlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır'da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirildi

Diyarbakır'da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirildi

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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