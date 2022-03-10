Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 48 bronz sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Kayapınar ilçesinde oturan şüphelilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Diyarbakır şehirlerarası otobüs terminali yakınlarında tarihi eserleri satmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 48 bronz sikke bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.