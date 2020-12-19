DİYARBAKIR - Tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi
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DİYARBAKIR - Tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi

19.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:43

Diyarbakır'da Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait 1001 bronz sikkeyi satmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'da Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait 1001 bronz sikkeyi satmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı istihbarı çalışmalarda Çınar ilçesinde ikamet eden şüphelilerin ellerindeki çeşitli eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde etti.

Şüpheliler, ilçede tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Zanlıların üstünde ve araçlarında yapılan aramada, Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait 1001 bronz sikke ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan sikkeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR - Tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi
DİYARBAKIR - Tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi
DİYARBAKIR - Tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi
DİYARBAKIR - Tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi
DİYARBAKIR - Tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi
DİYARBAKIR - Tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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