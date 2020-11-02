Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu
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Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu

02.11.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:59
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu

DİYARBAKIR'da 24 parça tarihi eseri, 250 bin TL'ye satmak isteyen 5 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da 24 parça tarihi eseri, 250 bin TL'ye satmak isteyen 5 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde bazı şüphelilerin, 24 parça tarihi eseri 250 bin TL'ye bir kişiye satacaklarını belirledi. Takibe alınan şüpheliler, Yenişehir ilçesi Devegeçidi mevkisinde alıcı ile buluştukları sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda 1 tablo, 1 kama ve 22 adet sikke ele geçirildi.

Tarihi eserler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.


Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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