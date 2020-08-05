Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 48 adet tarihi obje ele geçirildi.

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
05.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:17

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 48 adet tarihi obje ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eser parçalarını satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şüpheliler, yapılan operasyon neticesinde, Kayapınar ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 31 adet sikke, 1 adet bronz figürlü metal kupa, 1 adet 22 santimetre uzunluğunda üzeri figürlü obje, 7 adet metal heykel, 2 adet insan yüzü görünümlü metal küçük obje, 1 adet metal hac simgeli mühür, 1 adet yılan figürlü metal obje, 1 adet 17 çarpı 10 santimetre ebatlarında bronz levha, 1 adet 10 çarpı 6 santimetre ebatlarında bronz levha, 1 adet madalyon ile 1 adet metal figürlü hamam tası olmak üzere toplam 48 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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