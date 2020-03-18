Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına darbe Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına darbe Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirildi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen...

Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılarına darbe

Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bismil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alınan bilgiye istinaden, 16 Mart 2020 Pazartesi günü Bismil otobüs terminalinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde yapılan adli aramada 3 adet deri üzerine yazılı kitap, 1 adet deri ferman, 1 adet 15 çarpı 20 santimetre ebatlarında eski sandık obje olmak üzere 5 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA