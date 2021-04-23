Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
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Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi Sur ilçesindeki tarihi Hazreti Süleyman Cami duvarına sıva yapılarak zarar verildi Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 27 Sahabenin kabrinin bulunduğu Silahtar Murtaza Paşa Cami olarak da bilinen Hazreti Süleyman Cami duvarının bazı kısımları...

Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi

Sur ilçesindeki tarihi Hazreti Süleyman Cami duvarına sıva yapılarak zarar verildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 27 Sahabenin kabrinin bulunduğu Silahtar Murtaza Paşa Cami olarak da bilinen Hazreti Süleyman Cami duvarının bazı kısımları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıva yapılarak tarihi yapının dokusuna zarar verildi.

Halk tarafından Hazreti Süleyman Cami olarak bilinen Silahtar Murtaza Paşa Caminin yerleşkeye bakan tarafındaki duvarın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıvandığı görüldü. Cami duvarında oluşan deliklere taş sıkıştırarak adak adama veya türbenin maneviyatından medet umma gibi batıl inanışlara engel olmak amacıyla duvarın sıvandığı iddia ediliyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde fail veya faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenilirken, yapılacak incelemelerin ardından duvarın eski haline getirilmesi için de çalışma yapılacağı ve böyle bir fiilin hiçbir izahatının olmadığını, fail veya faillerin yakalanması durumunda kurum olarak davacı olacaklarını belirtti.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise, tarihi dokuya zarar verilmesinin kabul edilir bir durum olmadığı belirtilerek, böyle bir girişiminde bulunan kişilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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