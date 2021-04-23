Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi

Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Silahtar Murtaza Paşa Camii olarak da bilinen Hazreti Süleyman Camii'nin duvarının bazı kısımlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıva yapılarak, tarihi yapının dokusuna zarar verildi.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Silahtar Murtaza Paşa Camii olarak da bilinen Hazreti Süleyman Camii'nin duvarının bazı kısımlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıva yapılarak, tarihi yapının dokusuna zarar verildi.

Halk tarafından Hazreti Süleyman Camii olarak bilinen Silahtar Murtaza Paşa Camii'nin yerleşkeye bakan tarafındaki duvar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıvandı. Cami duvarında oluşan deliklere taş sıkıştırarak adak adama veya türbenin maneviyatından medet umma gibi batıl inanışlara engel olmak amacıyla duvarın sıvandığı iddia ediliyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde fail veya faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenilirken, yapılacak incelemelerin ardından duvarın eski haline getirilmesi için de çalışma yapılacağı, fail veya faillerin yakalanması durumunda kurumun davacı olacağı belirtildi.

Çevre sakinleri, tarihi dokuya zarar verilmesinin kabul edilir bir durum olmadığını belirterek, böyle bir girişimde bulunan kişilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi
Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Devlet Bahçeli Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:03:57. #1.16#

title