Diyarbakır'da tarihi caminin dokusuna zarar verildi

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Silahtar Murtaza Paşa Camii olarak da bilinen Hazreti Süleyman Camii'nin duvarının bazı kısımlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıva yapılarak, tarihi yapının dokusuna zarar verildi.

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde 27 sahabenin kabrinin bulunduğu Silahtar Murtaza Paşa Camii olarak da bilinen Hazreti Süleyman Camii'nin duvarının bazı kısımlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıva yapılarak, tarihi yapının dokusuna zarar verildi.

Halk tarafından Hazreti Süleyman Camii olarak bilinen Silahtar Murtaza Paşa Camii'nin yerleşkeye bakan tarafındaki duvar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sıvandı. Cami duvarında oluşan deliklere taş sıkıştırarak adak adama veya türbenin maneviyatından medet umma gibi batıl inanışlara engel olmak amacıyla duvarın sıvandığı iddia ediliyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde fail veya faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı öğrenilirken, yapılacak incelemelerin ardından duvarın eski haline getirilmesi için de çalışma yapılacağı, fail veya faillerin yakalanması durumunda kurumun davacı olacağı belirtildi.

Çevre sakinleri, tarihi dokuya zarar verilmesinin kabul edilir bir durum olmadığını belirterek, böyle bir girişimde bulunan kişilerin en kısa sürede yakalanmasını istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı