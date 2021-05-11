Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu
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Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu

Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığınca uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 12'nci gününde Diyarbakır'da bazı vatandaşların kısıtlamayı delerek dışarıya çıktığı görüldü.

İçişleri Bakanlığınca uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 12'nci gününde Diyarbakır'da bazı vatandaşların kısıtlamayı delerek dışarıya çıktığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibarıyla başlamıştı. Tam kapanmanın 12'nci gününde bayram öncesi bazı vatandaşların dışarı çıktığı ve trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

Güvenlik güçlerinin kent genelindeki denetimleri sürerken, polisler kısıtlamayı delen vatandaşlara cezai işlem uyguladı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu
Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu
Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu
Diyarbakır'da tam kapanmaya rağmen vatandaşlar sokakları doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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