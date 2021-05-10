Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim
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Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 11'inci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim

DİYARBAKIR - Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanmanın 11'inci gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 11'inci gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü.

Güvenlik güçleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetledi. Polisler, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim
Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim
Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim
Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim
Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim
Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim
Diyarbakır'da tam kapanmanın 11'inci gününde de sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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