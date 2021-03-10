Diyarbakır'da takla atan araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı
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Diyarbakır'da takla atan araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı

10.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:23
Diyarbakır'da takla atan araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atan araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atan araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Başlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TB 8372 plakalı otomobil sürücüsünün Başlar köyü mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarında durdu. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, yaralılar çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini korurken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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